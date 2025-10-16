РФ атаковала объекты инфраструктуры в Харьковской области: пострадали четыре человека — фото

16 октября, 10:51
Российские войска атаковали Харьковскую область (Фото: ГСЧС Украины)

Российские войска атаковали Харьковскую область (Фото: ГСЧС Украины)

Четыре человека пострадали в результате комбинированного российского удара по объектам инфраструктуры в Харьковской области. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в ГСЧС.

Из-за многочасовой непрерывной комбинированной ракетно-пушечной атаки возникли пожары в Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах области.

Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 16 октября российские войска атаковали Украину более 300 ударными дронами и 37 ракетами, из них большинство баллистических, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В результате российских ударов пострадала инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей. В Нежине Черниговской области — повреждена почта, один человек ранен. В Харьковской области зафиксирован удар по критической инфраструктуре, по части ГСЧС. Есть пострадавшие.

В Полтавской области в результате падения обломков дронов и ракет и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности.

В Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях начались экстренные отключения света.

