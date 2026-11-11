Россияне атаковали Украину ракетой Х-59/69, реактивными дронами и боеприпасами Бандероль: есть попадания в 17 локациях

В ночь на среду, 11 ноября (с 18:00 10 ноября), россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из акватории Черного моря, а также 163 ударными БПЛА типов Shahed (91 из них — реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т и дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил.

По данным военных, зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 17 местах, а также падение сбитых объектов (обломков) в семи местах.

По состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбито/подавлено 14 боеприпасов Бандероль/Дань-Т и 130 БПЛА типов Shahed (72 из них — реактивные), Гербера и дронов других типов.

Реклама

В Воздушных силах предупредили, что несколько ударных беспилотников все еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали Украину беспилотниками и нанесли ракетный удар по Харькову. Под ударом также оказались Запорожская и Ровненская области, а также Кривой Рог. Поздно вечером 10 ноября РФ нанесла массированные удары по объектам критической инфраструктуры города. Ночью глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о последствиях атаки: «Город частично обесточен. Работу систем водоснабжения и канализации поддерживаем с помощью генераторов. С теплоснабжением ситуация будет сложнее. Есть поврежденные многоквартирные дома, школы и детские сады».

В Салтовском районе Харькова вспыхнул масштабный пожар в гаражах на площади 900 кв. м, также повреждены многоэтажные дома и легковые автомобили.