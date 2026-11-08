РФ атаковала Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 112 реактивными дронами

В ночь на воскресенье, 8 ноября (с 18:00 7 ноября), российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря и 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил.

Россияне запустили дроны с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), оккупированный Донецк и Гвардейское в Крыму.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 137 вражеских БПЛА — типа Shahed (88 из них — реактивные), Гербера и дронов других типов. В Воздушных силах сообщили, что несколько ударных беспилотников все еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

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Зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 23 местах, а также падение сбитых объектов (обломков) в шести местах.

В ночь на 8 ноября российские войска продолжили атаку на Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрыве в Черкассах. Зафиксированы попадания в Харькове и Одессе.

В Хмельницком в результате атаки российского БПЛА повреждены жилые дома, пострадал человек, сообщили в ГСЧС.