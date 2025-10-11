«Террор в чистом виде». В Минэнерго привели детали гибели работников Черниговоблэнерго в результате атаки российских дронов

Как сообщили в Минэнерго, в результате атаки дронов РФ на Черниговщине водитель-машинист крана Анатолий Савченко погиб на месте, а водитель Руслан Дейнега скончался от полученных ранений в больнице (Фото: Александр Селиверстов/Facebook)

В Министерстве энергетики Украины рассказали детали гибели двух сотрудников Черниговоблэнерго , которые стали жертвами дроновой атаки российских оккупантов в ночь на 11 октября.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

«Вечером 10 октября бригада энергетиков возвращалась после восстановительных работ в Черниговской области. В это время враг атаковал их ударными дронами — вероятно, типа Ланцет. После первого взрыва, когда энергетики бросились помогать своему тяжело раненому коллеге, российские войска нанесли повторный, целенаправленный удар», — сообщили в министерстве.

Реклама

Фото: www.facebook.com/minenergoUkraine

Как сообщили в Минэнерго, в результате атаки водитель-машинист крана Анатолий Савченко (1976 года рождения) погиб на месте, а водитель Руслан Дейнега (1978 года рождения) скончался от полученных ранений в больнице.

«Врачи боролись до последнего, но травмы были несовместимы с жизнью. Их коллеги получили ранения. Сейчас они госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Враг также обстрелял местную пожарную команду, которая прибыла на место трагедии. Светлая память героям, которые до последнего вздоха несли свет украинцам», — подытожили они.

Свои соболезнования семьям погибших выразила и глава Минэнерго Светлана Гринчук.

«Это страшная трагедия для всей большой семьи украинских энергетиков. Это террор в его чистом виде. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Мы никогда не простим и не забудем», — написала она.

Поздно вечером 10 октября начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов сообщил, что войска РФ осуществили удар беспилотниками по служебным автомобилям АО Черниговоблэнерго в районе села Жадово Семеновской громады ((Черниговская область).

«В результате атаки есть погибший и раненые. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — отмечал он.

11 октября начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в больнице умер второй работник Черниговоблэнерго, раненый во время российских обстрелов Жадово.