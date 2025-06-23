Основной удар направили на Киев: Россия ночью атаковала 368 целями, ПВО обезвредила 339 БпЛА и 15 из 16 ракет

Взрыв в Киеве в результате российского обстрела дронами и ракетами 23 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 23 июня, атаковали Украину 368 средствами воздушного нападения: 352 шахедами и дронами-имитаторами, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, основным направлением российского удара был город Киев.

Противовоздушная оборона обезвредила 354 средства воздушного нападения противника, 158 были сбиты огневыми средствами, 196 — локально потеряны:

146 БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов — сбиты, 193 — локально потеряны;

семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 — сбито, еще три — локально потеряны;

пять крылатых ракет Искандер-К сбиты.

В результате российского обстрела зафиксированы прямые попадания в шести локациях, а также падение обломков в 25 локациях в Киеве и области.

В Киеве ночью раздавались мощные взрывы. В результате удара РФ зафиксированы повреждения в шести районах — Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком. По последним данным городских властей, погибли по меньшей мере шесть человек, 19 — пострадали.

В Шевченковском — обвалился подъезд пятиэтажки, спасатели продолжают разбор завалов. В других районах возникли пожары.

В Киевской области в результате российского обстрела погиб один человек в Белой Церкви.