Атака дронами-камикадзе: для защиты Киева применили зенитные САУ Gepard — Наев 25 мая, 11:37 Ночью враг в очередной раз атаковал Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал удар РФ по Украине в четверг, 25 мая.

По его словам, в Киеве к отражению атаки привлекались как подразделения зенитных ракетных войск и истребительная авиация Противовоздушных Сил ВСУ, так и мобильные огневые группы противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины.

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«Сейчас заехал поблагодарить наших ребят, которые вооружены мощной установкой „Гепард“ и выполняют задачи по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне», — сказал Наев, говорится в его сообщении в Telegram.

По словам командующего, сегодня силам и средствам противовоздушной обороны Украины нет равных во всем мире. Они самостоятельно закрывают небо над страной, а процент сбитых вражеских целей бьет все рекорды.

В ночь на четверг, 25 мая, в ряде областей Украины, включая западные, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Часть дронов-камикадзе типа Shahed Россия направила в столицу, все цели в Киеве сбиты. Взрывы также слышали в Харькове.