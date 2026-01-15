«Спасла фартовая шляпа». Коммунальщик, который работал на тракторе во время прилета во Львове, рассказал детали обстрела

Садовый встретился с коммунальщиком, который работал во время прилета на тракторе (Фото: Скриншот видео / Андрей Садовый)

Мэр Львова Андрей Садовый встретился с коммунальщиком по имени Богдан, который работал на тракторе во время прилета во Львове возле памятника Степану Бандере. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

«Господин Богдан работал на тракторе, отгребая снег во время прилета вражеского дрона возле памятника Степану Бандере. Он невероятный человек», — написал мэр Львова.

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Он пообщался с мужчиной, который рассказал, что работал в тракторе, не слыша тревоги, но его «спасла» шляпа.

«Шляпу эту мне сын подарил. Я сидел в кабине и осколки уже увидел, когда они горели под трактором. Тревоги я не слышал, потому что трактор работал», — рассказал господин Богдан.

По его словам, другая коммунальщица, Ольга, работала рядом с шуфлей.

«Теперь я понял ситуацию, потому что господин Богдан работает на тракторе, тревоги не слышит, рядом Ольга с шуфлей. Вот они двое попали под атаку. Господин Богдан говорит, что только его фартовая шляпа спасла», — рассказал мэр.

Утром 15 января во Львове прогремели взрывы на фоне предупреждения об атаке дронами. Впоследствии Садовый сообщил о попадании шахеда на территории детской площадки — в нескольких метрах от памятника Степану Бандере. Взрывная волна повредила расположенные рядом дома и здание политехники, пострадавших нет.

На опубликованных мэром Львова кадрах видно, что возле памятника во время прилета было два человека — работники коммунальных служб, которые убирали там снег. Один из них сразу после взрыва продолжил работу.