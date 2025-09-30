На Сумщине в результате российского удара погибли супруги и двое их детей

30 сентября, 07:47
Из-под завалов дома спасатели деблокировали тела четырех погибших (Фото: @dsns_telegram)

В ночь на вторник, 30 сентября, в Сумской области в результате российского удара погибли супруги и двое их детей.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram.

По его словам, этой ночью россияне прицельно атаковали ударным беспилотником жилой дом в селе Чернетчина Краснопольской громады.

Григоров заявил, что в этом доме жили супруги с двумя маленькими детьми. Спастись не удалось никому.

Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших — родителей и их сыновей шести и четырех лет.

Российские оккупанты систематически атакуют Сумщину. В частности, 29 сентября в Шалыгинской общине в результате атаки вражеского дрона была тяжело ранена 60-летняя женщина. Ее доставили в больницу, однако спасти не удалось.

Также вечером в Миропольской общине российский дрон атаковал 23-летнего мужчину, ехавшего на мотоцикле, он получил тяжелые ранения.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Сумская область Война России против Украины Обстрел Дети

