В Одесской области двое детей получили ранения в результате удара российского дрона

1 августа, 16:31
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12-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, а ее шестилетнего брата — в состоянии средней тяжести (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

12-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, а ее шестилетнего брата — в состоянии средней тяжести (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Подольском районе Одесской области 12-летняя девочка и ее шестилетний брат получили осколочные ранения в результате атаки российского дрона.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, обоих детей отправили в детскую областную больницу. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, мальчик находится в состоянии средней тяжести.

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Ранее, 1 августа, российские оккупанты нанесли удар беспилотником по многоквартирному жилому дому в центре Одессы. По последним данным, в результате этой атаки пострадали три человека: 30-летнему мужчине оказали помощь на месте, а двух человек в возрасте 18 и 28 лет госпитализировали.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины российские атаки Российские беспилотники Дети Одесская область

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