«Полное пренебрежение к жизни гражданских». Сибига прокомментировал удар России по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области

Андрей Сибига прокомментировал удар России по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области (Фото: Суспільне Чернігів)

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал удар России по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области .

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Он уточнил, что два грузовых автомобиля Всемирной продовольственной программы ООН, которые входили в состав конвоя и доставляли продукты питания и жизненно необходимую помощь, были повреждены в результате преднамеренной атаки дрона.

Он также уточнил, что грузовики, перевозившие еду для нуждающихся людей, были четко обозначены эмблемами ООН.

«Еще одно жестокое нарушение международного права, демонстрирующее полное пренебрежение России к жизни гражданских лиц и к ее международным обязательствам», — добавил он.

Он также призвал государства-члены ООН решительно осудить очередную атаку на гуманитарных работников и усилить давление на агрессора.

Российские оккупанты утром 14 октября атаковали грузовики ООН в Херсонской области, которые принадлежали Управлению по координации гуманитарных дел

7 октября войска страны-агрессора России ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне. По данным следствия, около 6:30 армия РФ сбросила взрывчатку с беспилотника на территорию остановки общественного транспорта, погиб человек.