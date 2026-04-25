В Запорожском районе дрон РФ попал в маршрутку: есть погибший и раненые

25 апреля, 11:14
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Российский дрон атаковал гражданскую маршрутку в Запорожском районе (Фото: REUTERS / Stringer)

Российский дрон атаковал гражданскую маршрутку в Запорожском районе (Фото: REUTERS / Stringer)

Российские войска дроном атаковали маршрутный автобус в Запорожском районе, в результате чего погиб один человек и еще несколько получили ранения.

Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, вражеский дрон попал в гражданскую маршрутку в селе Юрковка, повредив транспортное средство.

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Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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21 апреля сообщалось, что российские войска нанесли серии ударов по поселку Новониколаевка в Запорожье, в результате чего пострадали семь человек.

Также частично разрушены Дом культуры, общежитие, админздание и другие объекты инфраструктуры и жилые дома.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Запорожская область Война России против Украины Дроны Маршрутка погибшие на войне

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