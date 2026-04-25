В Запорожском районе дрон РФ попал в маршрутку: есть погибший и раненые
Российский дрон атаковал гражданскую маршрутку в Запорожском районе (Фото: REUTERS / Stringer)
Российские войска дроном атаковали маршрутный автобус в Запорожском районе, в результате чего погиб один человек и еще несколько получили ранения.
Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, вражеский дрон попал в гражданскую маршрутку в селе Юрковка, повредив транспортное средство.
Один человек погиб, еще четверо получили ранения.
21 апреля сообщалось, что российские войска нанесли серии ударов по поселку Новониколаевка в Запорожье, в результате чего пострадали семь человек.
Также частично разрушены Дом культуры, общежитие, админздание и другие объекты инфраструктуры и жилые дома.