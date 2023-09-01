«Успешная операция». Под Москвой после атаки дрона горит завод, где производят электронику для ракет — УП 1 сентября, 10:01 Россияне утверждают, что сбили беспилотник возле Люберцов, распространяя видео — в ГУР говорят, что это ложь (Фото:Скриншот видео Baza)

В городе Люберцы Московской области после атаки дрона в пятницу, 1 сентября, начался пожар в цехе научно-производственного предприятия Томилинский электронный завод. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источник в министерстве обороны.



По словам собеседника издания, это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины и беспилотник «добрался до места назначения».

«Все успешно», — заявил он.

Видео дня

ГУР официально взрывы и возможную причастность не комментировало. Представитель украинской разведки Андрей Юсов в комментарии УП заявил, что российская пропаганда выдала «на верх» очередную ложь о сбитом дроне и подтвердил: в Люберцах действительно «расцвела бавовна» на российском заводе.

Томилинский электронный завод находится под санкциями Украины. Среди прочего, он производит электронику для ракет РФ.

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотники пытались атаковать столицу России. По его версии, возле Люберцов якобы сбили один дрон и разрушений нет.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. В частности, в столице неизвестные беспилотники атакуют здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств. В ГУР говорят, что частые атаки связаны с тем, что эти ведомства вовлечены в войну против Украины.