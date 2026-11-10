Россияне ударили дроном по пригородной электричке в Сумах

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В компании отметили, что в момент попадания поезд находился на платформе железнодорожной станции. Поездная бригада находилась в укрытии. Ни пассажиры, ни железнодорожники не пострадали.

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Укрзализныця призвала пассажиров во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

3 ноября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что российские войска во время ночного массированного удара атаковали железную дорогу. В частности, в Запорожье были повреждены пассажирские вагоны, тепловозы и вокзал, а в Ковеле Волынской области — поражен электровоз.

29 октября войска РФ нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в городе Днепр. В результате атаки погибли 15 человек. Беспилотник попал в платформу, рядом с которой стояли электропоезд и пассажирский поезд.

Эвакуацию объявили за 10 минут до удара; локомотивная бригада успела спастись, а часть людей осталась на платформе, несмотря на объявление воздушной тревоги.

Кроме того, в ночь на 30 октября российские войска атаковали Днепр и Днепропетровскую область, в частности нанесли повторный удар по железнодорожному вокзалу Днепра.