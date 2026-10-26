Россия ударила реактивным дроном по энергетике Буковины: в части Черновцов пропал свет

Вечером в понедельник, 26 октября, российский реактивный беспилотник атаковал Черновицкую область и повредил один из энергетических объектов .

Обновлено в 22:20. Мэр Черновцов сообщил, что электроснабжение в городе постепенно восстанавливают, объекты критической инфраструктуры уже запитаны.

Из-за этого в некоторых районах Черновцов пропало электроснабжение, сообщили начальник Черновицкой ОВА Руслан Осипенко и городской голова Роман Кличук.

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Объект был поврежден обломками дрона. Погибших и пострадавших нет. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, на месте работают экстренные службы.

Осипенко призвал жителей не публиковать фото и видео работы ПВО и последствий атаки, так как враг может скорректировать повторные удары.

26 октября Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что Россия намеренно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины, в частности по объектам энергетики.

Как сообщил CNN, комиссия квалифицировала эти удары как военные преступления и преступления против человечности. Наибольшую ответственность за них, согласно выводам комиссии, несут Путин, бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, его преемник Андрей Белоусов и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

26 октября российский дрон также попал в Павлоград Днепропетровской области : один человек погиб, семеро ранены, среди них — две 10-летние девочки.

20 октября россияне дважды за день нанесли удар по энергообъекту в Прикарпатье, а 16 октября повторно атаковали предприятие в Луцке и таможенный терминал в Ковеле.