В ночь на 22 июля РФ нанесла удар беспилотником по балкеру Golden Rose в Черном море. Пограничники провели поисково-спасательную операцию, эвакуировав экипаж судна.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

По предварительной информации, после попадания ударного дрона в кормовую часть судна вспыхнул сильный пожар. Горящий балкер обнаружили с помощью технических средств наблюдения, после чего к месту происшествия направились катера Морской охраны Госпогранслужбы.

Реклама

ГПСУ отметила, что спасательная операция проходила в чрезвычайно сложных условиях — в темное время суток и при постоянной угрозе повторных атак российских беспилотников и ракет.

Несмотря на опасность, экипажи катеров смогли подойти вплотную к борту охваченного огнем судна и безопасно эвакуировать всех моряков.

Катера пограничников эвакуировали 16 членов экипажа: двух граждан Сирии и 14 граждан Египта. Всех спасенных доставили на берег, где они прошли медицинский осмотр. По данным Госпогранслужбы, никто из моряков не получил травм или иных повреждений.

Фото: Пресс-служба ГПСУ

Ранее Россия атаковала еще одно судно. Так, 21 июля президент Румынии Никушор Дан заявил, что танкер для перевозки пропана Gas Lisbon, ходящий под флагом Либерии, подвергся удару минувшей ночью примерно в 20 морских милях от румынского побережья. Судно вышло из порта Александрия (Египет) и направлялось в украинский порт Рени.

Весь экипаж был спасен. Трое моряков получили ранения, двое из них — ожоги. Румынские спасатели прибыли на помощь через 4−5 часов.

Двое из спасенных членов экипажа рассказали, что в судно попали три ударных беспилотника.

Позже глава МИД Андрей Сибига отреагировал на российский удар по судну Gas Lisbon недалеко от Румынии. Он заявил, что война угрожает не только Украине, но и представляет прямую угрозу свободе судоходства, морской безопасности в Черном море и восточному флангу НАТО.