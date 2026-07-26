В Харькове российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому и дроном по автомобилю хлебокомбината

В воскресенье, 26 июля, российские оккупанты атаковали дроном автомобиль хлебокомбината, а также нанесли ракетный удар по жилому дому. Пострадали 16 человек, есть погибший.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Обновлено в 16:20. Число пострадавших достигло 16 человек, отметил мэр. Городские коммунальные службы завершают ликвидацию последствий вражеской атаки, добавил он.

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Обновлено в 14:38. Число пострадавших увеличилось до 14 человек, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Обновлено в 13:04. В Слободском районе Харькова 12 пострадавших в результате российского обстрела, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По уточненным данным, у 75-летней и 42-летней женщин медики диагностировали острую стрессовую реакцию. Также с таким диагнозом — 62-летний мужчина.

Он отметил, что поступила информация о попадании ударного БПЛА в Шевченковском районе города. Дрон попал в автомобиль.

Суспільне со ссылкой на директора городского департамента по чрезвычайным ситуациям Богдана Гладких сообщает, что российский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, принадлежащему хлебозаводу. В результате попадания 43-летний мужчина получил тяжелые ранения.

Позже Терехов заявил, что зафиксировано попадание российской ракеты Бандероль в частный дом в Слободском районе. В результате атаки погиб один человек, еще шесть — получили ранения, среди них два ребенка.

В результате российского удара в ночь на 26 июля произошли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах Киева.

Утром 26 июля российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате удара в торговом центре возник пожар.