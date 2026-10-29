Запись с камеры наблюдения обнародовало Суспільне Чернігів.

На кадрах видно, как дрон попадает в центральную часть города и как после этого происходит взрыв. Суспільне также показало первые кадры с места удара, где горят магазины и автомобили.

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В результате атаки погибли две 15-летние девушки, еще 25 человек получили ранения, сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Среди раненых — четверо детей, самой младшей всего 10 месяцев. Брат и сестра находятся в тяжелом состоянии.

В тот же день, 29 октября, российский реактивный беспилотник попал в железнодорожный вокзал в Днепре; погибли более десяти человек. В Укрзализныце сообщили, что тревогу на вокзале объявили заранее, а эвакуацию начали более чем за 10 минут до удара. Чаус, в свою очередь, рассказывал, что Бандероль попала в центр Чернигова именно тогда, когда на улицах было много людей.

Россияне регулярно атакуют Чернигов. 23 октября они нанесли удар по двум частным предприятиям города: беспилотник упал на территорию одного из них, один человек погиб, по меньшей мере 25 получили ранения. А в ночь на 9 октября российские беспилотники атаковали гипермаркет Эпицентр: у здания была повреждена крыша, в соседних многоэтажках выбило окна, а на территории возник пожар.