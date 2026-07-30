Удар Цирконами, баллистикой и Х-101: Россия ночью атаковала Украину 74 ракетами и более чем 280 дронами

Взрывы в Киеве во время российской атаки 30 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 30 июля, нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением 358 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона уничтожила 320 целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, ночью Россия запустила 284 БПЛА типов шахед, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия, а также 74 ракеты:

4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс;

9 баллистических ракет Искандер-М/С-400/KN-23;

61 крылатую ракету Х-101/Калибр.

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Силами противовоздушной обороны обезврежено 265 дронов и 55 ракет — одну баллистическую ракету Искандер-М/С-400/KN-23 и 54 ракеты Х-101/Калибр.

Основными целями ночного удара стали Киевская и Львовская области. Также были атакованы Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области. Особенностью ночного обстрела стало одновременное применение ракет и дронов различных типов с разных направлений, а также удар с использованием большого количества баллистических и крылатых ракет, отмечают Воздушные силы.

В результате атаки зафиксированы попадания трех противокорабельных, шести баллистических и двух крылатых ракет, а также 17 ударных БПЛА в 20 локациях, а падение сбитых целей и обломков — в 13 местах. Информация о восьми ракетах уточняется, сообщают в ВСУ.

По состоянию на 09:00 российская атака дронами продолжалась, предупредили военные.

Инфографика: NV

Массированный удар по Украине 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, в ряде городов гремели взрывы. Во Львове зафиксированы попадания российских ракет в жилые дома, пострадали более 20 человек, продолжается разбор завалов.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. В Кривом Роге погибли двое детей и четверо взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Также о взрывах сообщалось в Полтаве, Виннице, Сумах, Днепре и других городах.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночного удара РФ в стране погибли в общей сложности 8 человек. Известно, что ночью в Польше слышали мощный взрыв, после чего в поле обнаружили воронку и обломки.