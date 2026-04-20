Россияне ударили дроном в отдел полиции в Прилуках: часть здания разрушена

Российские войска в понедельник, 20 апреля, атаковали дронами Прилуки в Черниговской области . Зафиксировано попадание в районный отдел полиции. Часть здания разрушена, повреждены служебные машины.

Об этом Суспильному заявил начальник ГУНП в Черниговской области Иван Ищенко.

«Около 10:35 в Прилуках произошло попадание в районный отдел полиции. Часть здания разрушена, выбиты окна, повреждены служебные автомобили», — сказал Ищенко.

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Как сообщили в полиции, известно об одном пострадавшем местном жителе.

В 9:42 Воздушные силы ВСУ сообщили, что группа БпЛА на севере Черниговщины. В 9:57 воздушную тревогу объявили в Прилуцком районе.

В ночь на 20 апреля российская армия атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них — шахеды.