Россияне ударили дроном в отдел полиции в Прилуках: часть здания разрушена

20 апреля, 12:00
Google Читайте NV в Google
Россияне атаковали дронами Прилуки (Фото: Суспильне Чернигов)

Россияне атаковали дронами Прилуки (Фото: Суспильне Чернигов)

Российские войска в понедельник, 20 апреля, атаковали дронами Прилуки в Черниговской области. Зафиксировано попадание в районный отдел полиции. Часть здания разрушена, повреждены служебные машины.

Об этом Суспильному заявил начальник ГУНП в Черниговской области Иван Ищенко.

«Около 10:35 в Прилуках произошло попадание в районный отдел полиции. Часть здания разрушена, выбиты окна, повреждены служебные автомобили», — сказал Ищенко.

Реклама

Как сообщили в полиции, известно об одном пострадавшем местном жителе.

Читайте также:
«Новый уровень сложности»: частная украинская ПВО впервые сбила реактивный шахед на скорости более 400 км/ч — видео

В 9:42 Воздушные силы ВСУ сообщили, что группа БпЛА на севере Черниговщины. В 9:57 воздушную тревогу объявили в Прилуцком районе.

В ночь на 20 апреля российская армия атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них — шахеды.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Черниговская область Война России против Украины Обстрел Прилуки

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies