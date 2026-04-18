Россия ночью атакует Украину дронами, в Запорожье в результате атаки поврежден объект инфраструктуры

В ночь на 18 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких группах БпЛА, направлявшихся в направлении Запорожья и Шостки, а также о дронах, которые заходили в Одесскую область со стороны Черного моря.

03:55 Воздушные силы сообщают, что группы ударных БпЛА на севере Черниговщины курсом на юг.

Группы БпЛА на севере Полтавской курсом на запад.

Фото: alerts.in.ua

01:30 Оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые районы областного центра. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама

По его словам, в результате атаки повреждены объект инфраструктуры, частные дома и автомобили. На местах попаданий произошли пожары, которые по состоянию на утро были локализованы. Известно как минимум об одном раненом мужчине. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о других возможных пострадавших и масштабах разрушений еще уточняется.

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Воздушные силы фиксировали БпЛА из акватории Черного моря курсом на Черноморск, Южное и Белгород-Днестровский район Одесской области. Также в ночных сводках говорилось о движении вражеских дронов в разных районах юга и центра Украины, что свидетельствовало об очередной массированной атаке.