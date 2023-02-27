Россия запускала дроны с Брянской области во время атаки в ночь на 27 февраля — Воздушные силы 27 февраля, 17:31 Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Российские оккупанты в ночь на 27 февраля запустили по Украине иранские дроны Shahed с территории Брянской области РФ, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире телемарафона он объяснил, что россияне изменили направление применения иранских дронов-камикадзе.

«Сначала были запуски из оккупированного Крыма, возможно из оккупированной Херсонской области, когда выгнали за Днепр оккупантов, начали запускать с восточного побережья Азовского моря. В этот раз — с территории России: Брянская область», — сказал Игнат.

Видео дня

Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать массированных ракетных атак после удара дронами, он сказал: «Может быть все, когда угодно и как угодно».

В Генштабе ВСУ заявляли, что воздушная атака, которая началась около 23:00 26 февраля и длилась несколько часов, была совершена беспилотниками иранского производства. Предварительно, РФ применила 14 дронов, из них 11 были уничтожены украинскими военнослужащими.

В оперативном командовании Юг сообщили, что Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа Калибр. Всего страна-агрессор удерживает шесть кораблей.