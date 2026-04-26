Российские дроны атаковали Сумскую область: повреждены инфраструктура и дома, часть потребителей без света

Вечером воскресенья, 26 апреля, армия РФ атаковала несколько громад Сумской области беспилотниками. В результате ударов повреждена инфраструктура и жилые дома.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, в Роменской громаде в результате атаки БПЛА повреждены объекты транспортной инфраструктуры и прилегающая застройка. Также есть повреждения в жилом секторе.

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«Люди вовремя спустились в укрытие. Обошлось без раненых. У 55-летней женщины — острая реакция на стресс. Медики оказали необходимую помощь», — отметил он.

Из-за обстрелов часть потребителей осталась без электроснабжения. Восстановительные работы начнут, как только позволит ситуация с безопасностью, отметил Григоров.

В Сумской громаде в результате российских атак зафиксировано повреждение жилого сектора и объектов критической инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

26 апреля сообщалось, что в Сумской области в результате атаки российского дрона погибли два человека — 48-летний и 72-летний мужчины.

Россияне нанесли удар по мужчинам на территории Белопольской громады вблизи одного из населенных пунктов, менее чем в 5 км от государственной границы с Россией.