В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги
В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
В ночь на 23 июля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Суспільне.
По информации издания, в городе было слышно серию взрывов.
Как сообщают Воздушные силы Украины, город был атакован российскими БПЛА.
Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрывов произошел пожар в городе.
По состоянию на 01:30 в городе отменили воздушную тревогу. Она длилась около часа.
В среду, 22 июля, войска страны-агрессора России снова атаковали Одессу, в результате чего пострадали два человека, один — погиб.
В последние недели российские войска усилили удары беспилотниками и ракетами по Одессе и области. 20 июля российские оккупанты нанесли удары по объектам инфраструктуры в Одессе; погибли три человека.
21 июля сообщалось, что в центре города снова были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали два человека.