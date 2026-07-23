В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ночь на 23 июля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Суспільне.

По информации издания, в городе было слышно серию взрывов.

Как сообщают Воздушные силы Украины, город был атакован российскими БПЛА.

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Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрывов произошел пожар в городе.

По состоянию на 01:30 в городе отменили воздушную тревогу. Она длилась около часа.

В среду, 22 июля, войска страны-агрессора России снова атаковали Одессу, в результате чего пострадали два человека, один — погиб.

В последние недели российские войска усилили удары беспилотниками и ракетами по Одессе и области. 20 июля российские оккупанты нанесли удары по объектам инфраструктуры в Одессе; погибли три человека.

21 июля сообщалось, что в центре города снова были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали два человека.