Удар по Кремлю. Между ударами прошло около 16 минут — росСМИ 3 мая, 16:51 В ночь на 3 мая Кремль атаковали беспилотники, Москва обвинила Украину (Фото:Скриншот видео Раньше всех. Ну почти/Telegram))

Между ударами двух беспилотников по Кремлю прошло 16 минут, утверждает российский пропагандистский ресурс ТВЦ.

По его данным, первый беспилотник был замечен над Кремлем в 2:27 ночи по Московскому времени. Он взорвался над Сенатским дворцом, после чего на его крыше произошло возгорание.

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Удар второго беспилотника, сообщает ТВЦ, зафиксирован в 2:43 ночи. Его обломки упали на территорию Кремля

Позже ТВЦ также опубликовал еще одно видео атаки дронов на Кремль, с другого ракурса.

Перед этим в сети появилось видео, на котором виден был дым возле крыши Кремля. Жители соседних домов рассказывали, что взрыв по силе походил на грохот грома.

Также они видели искры в небе после взрыва и людей с фонариками у Кремлевской стены.

А впоследствии пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю.

Там утверждают, что на Кремль было нацелено два беспилотных летательных аппарата. И якобы военные и спецслужбы применили радиолокационную борьбу и вывели беспилотники из строя.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина вроде бы не было в Кремле в момент атаки украинских беспилотников.