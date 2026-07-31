Беспилотник атаковал торговый комплекс в Павлограде Днепропетровской области, восемь раненых

В пятницу, 31 июля, российский беспилотник атаковал торговый комплекс в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, один человек получил ранение в результате российской атаки на город.

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Ганжа также написал, что в торговом комплексе вспыхнул пожар.

Ранее Воздушные силы сообщали, что в направлении Павлограда летит вражеский беспилотник.

23 июля российские военные нанесли удар по предприятию пищевой промышленности в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего три человека погибли, 28 пострадали.

Днепропетровская областная прокуратура уточнила, что оккупанты нанесли удар по городу управляемыми авиационными бомбами.

«Павлоград становится всё более прифронтовым городом. Это означает меньше времени на реакцию и больше опасности для людей», — написал в Telegram председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, призывая местных жителей реагировать на сигналы тревоги.