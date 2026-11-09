Россия массированно атакует Украину дронами: под ударами Полтавская область, Кривой Рог, Харьковская и Киевская области

В ночь на 10 ноября российские войска атакуют украинские города ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты энергетической и критической инфраструктуры в Полтавской области и Кривом Роге, промышленное предприятие в Кременчуге, а также жилые дома в Киевской и Харьковской областях. Есть пострадавшие.

01:00 В Киеве объявлена опасность атаки беспилотников.

В Полтавском районе российский беспилотник попал в энергетический объект, сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич. Последствия атаки уточняются. После взрыва в отдельных микрорайонах Полтавы частично пропали электричество и вода, сообщают корреспонденты «Суспільного» и местные жители.

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Также в Кременчуге зафиксировали попадание по промышленному предприятию, сообщил Дякивнич.

В Переяславе Киевской области в результате российского удара по дому, где проживают люди, нуждающиеся в уходе, пострадали два человека. Их госпитализировали, остальных жильцов эвакуировали. Здание частично разрушено, сообщили в областной военной администрации.

В Харькове шесть человек пострадали в результате удара по Холодногорскому району, сообщил мэр Игорь Терехов.

Фото: alerts.in.ua

Тем временем российские войска атакуют объекты критической инфраструктуры Кривого Рога. Город подвергается атаке беспилотников, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По сообщениям мониторинговых каналов, реактивные БПЛА двигались в направлении Знаменки (Кировоградская область), Кременчуга, Жашкова (Черкасская область) и Погребища (Винницкая область).

Также сообщалось о беспилотниках вблизи Хотини (Сумская область) в направлении Степановки, движении БПЛА из Херсонской области в сторону Николаевской области и реактивном беспилотнике, пролетавшем мимо Звенигородки курсом на запад.