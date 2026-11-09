Россия массированно атакует Украину дронами: под ударами Полтавская область, Кривой Рог, Харьковская и Киевская области
Атака на Киев 7 ноября (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на 10 ноября российские войска атакуют украинские города ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты энергетической и критической инфраструктуры в Полтавской области и Кривом Роге, промышленное предприятие в Кременчуге, а также жилые дома в Киевской и Харьковской областях. Есть пострадавшие.
01:00 В Киеве объявлена опасность атаки беспилотников.
В Полтавском районе российский беспилотник попал в энергетический объект, сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич. Последствия атаки уточняются. После взрыва в отдельных микрорайонах Полтавы частично пропали электричество и вода, сообщают корреспонденты «Суспільного» и местные жители.
Также в Кременчуге зафиксировали попадание по промышленному предприятию, сообщил Дякивнич.
В Переяславе Киевской области в результате российского удара по дому, где проживают люди, нуждающиеся в уходе, пострадали два человека. Их госпитализировали, остальных жильцов эвакуировали. Здание частично разрушено, сообщили в областной военной администрации.
В Харькове шесть человек пострадали в результате удара по Холодногорскому району, сообщил мэр Игорь Терехов.
Тем временем российские войска атакуют объекты критической инфраструктуры Кривого Рога. Город подвергается атаке беспилотников, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
По сообщениям мониторинговых каналов, реактивные БПЛА двигались в направлении Знаменки (Кировоградская область), Кременчуга, Жашкова (Черкасская область) и Погребища (Винницкая область).
Также сообщалось о беспилотниках вблизи Хотини (Сумская область) в направлении Степановки, движении БПЛА из Херсонской области в сторону Николаевской области и реактивном беспилотнике, пролетавшем мимо Звенигородки курсом на запад.