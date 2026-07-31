В Крыму гремели взрывы: местные жители сообщают об атаке БПЛА, оккупанты перекрыли Крымский мост

В ночь на пятницу, 31 июля, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные жители сообщают об атаке беспилотников .

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, взрывы и работу ПВО было слышно в районе Джанкоя, а также в Симферополе и Севастополе.

Сообщается, что на фоне атаки оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

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Представители оккупационных властей полуострова на данный момент не сообщали информацию о последствиях атаки.

Удары по энергообъектам оккупированного Крыма и перебои с электроснабжением — последние новости

28 июля временно оккупированный Крым атаковали дроны, поразив электроподстанцию в Феодосии.

27 июля гауляйтер Михаил Развожаев сообщил, что в оккупированном Севастополе ввели ограничения электроснабжения.

В ночь на 26 июля Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что после атаки беспилотников на Таврической ТЭС возле оккупированного Симферополя возник пожар. Оккупационное предприятие Крымэнерго признало, что часть населенных пунктов полуострова обесточена из-за «внешнего воздействия на объекты электроснабжения». О «сложной обстановке» с подачей электроэнергии сообщается на северо-западе, востоке и юге оккупированного полуострова.

24 июля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в течение 23−24 июля были поражены 19 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины, 17 из которых находятся в оккупированном Россией Крыму.