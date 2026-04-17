Последствия российской атаки на Запорожье 17 апреля 2026 года (Фото: Запорожская ОВА)

Количество пострадавших в Запорожье из-за российской атаки утром в пятницу, 17 апреля, возросло до семи человек. Среди травмированных — мальчик восьми лет.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По его словам, у ребенка острая реакция на стресс. Сейчас мальчик уже дома, медики оказали ему всю необходимую помощь, отметил Федоров.

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В результате вражеской атаки ранения получили трое мужчин и три женщины.

«Четверо из них в больницах под наблюдением медиков. Еще двое лечатся амбулаторно», — уточнил глава Запорожской ОВА.

Фото: Запорожская ОВА

В пятницу, 17 апреля, российские военные в очередной раз атаковали Запорожье беспилотниками.

В результате российских ударов повреждены жилые дома и автомобили в трех районах города. Возникли пожары, сообщал Федоров.

Сначала было известно об одном пострадавшем. Впоследствии Федоров уточнил, что количество раненых возросло до двух.

«Пострадала и 60-летняя женщина. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщал он, публикуя видео с последствиями российской атаки.

В течение суток, по состоянию на утро 17 апреля, в результате вражеских ударов по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам три человека погибли и еще 13 ранены, сообщал начальник Запорожской ОВА.

По его словам, российские оккупанты за сутки нанесли 726 ударов по 39 населенным пунктам области.