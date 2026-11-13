Войска РФ атаковали Винницу: повреждены многоквартирные и частные дома, детский сад, возник пожар, есть пострадавшие

В ночь на пятницу, 13 ноября, российские войска атаковали Винницу беспилотниками. В результате удара повреждены частные и многоквартирные дома, а также детский сад. Возник пожар.

Об атаке на город сообщила начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

07:37 Заболотная показала последствия ночного удара по Виннице.

Известно о двух пострадавших женщинах в возрасте 22 и 54 лет. Обе получили легкие травмы и госпитализированы.

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«В результате последней вражеской атаки в Виннице повреждены частные жилые дома. На данный момент известно об одном пострадавшем», — написала она.

Позже мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что в результате атаки пострадали два человека.

«Две женщины получили травмы в результате очередной российской атаки на Винницу. Их доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметил он.

5 ноября россияне атаковали Винницу и область реактивными дронами. Сообщалось о повреждении объектов энергетики. Тогда пострадали три человека.

1 ноября россияне нанесли массированный удар по Винницкой области. Под ударом, в частности, оказались объекты энергетической инфраструктуры. Также повреждены вышка мобильной связи, частный склад, окна в многоэтажных домах, остановка общественного транспорта и автомобиль в Виннице.