Россияне ночью атакуют Украину: на севере Черниговской области зафиксирован реактивный БПЛА, в Харькове — пожар

29 октября, 05:05
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Россия ночью атакует Украину (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)

Россия ночью атакует Украину (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)

В ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину беспилотниками. В Харькове зафиксированы попадания в нескольких местах; в частности, пострадало учебное заведение.

05:00 Терехов сообщил, что беспилотник попал в Салтовский район. Позже он уточнил, что удар пришелся по учебному заведению.

«По уточненной информации Ситуационного центра, враг нанес удар по учебному заведению», — сообщил Терехов.

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03:25 Россия нанесла удар по Холодногорскому району Харькова, сообщил мэр Терехов. На месте удара возник пожар.

Воздушные силы сообщают о движении реактивного беспилотника из Брянской области в направлении севера Черниговщины, а также об угрозе применения баллистического вооружения для Киева.

alerts.in.ua/
Фото: alerts.in.ua/
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Баллистические ракеты Война России против Украины Воздушная тревога

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