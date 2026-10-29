В ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину беспилотниками. В Харькове зафиксированы попадания в нескольких местах; в частности, пострадало учебное заведение.

05:00 Терехов сообщил, что беспилотник попал в Салтовский район. Позже он уточнил, что удар пришелся по учебному заведению.

«По уточненной информации Ситуационного центра, враг нанес удар по учебному заведению», — сообщил Терехов.

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03:25 Россия нанесла удар по Холодногорскому району Харькова, сообщил мэр Терехов. На месте удара возник пожар.

Воздушные силы сообщают о движении реактивного беспилотника из Брянской области в направлении севера Черниговщины, а также об угрозе применения баллистического вооружения для Киева.