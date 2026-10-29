Россияне ночью атакуют Украину: на севере Черниговской области зафиксирован реактивный БПЛА, в Харькове — пожар
Россия ночью атакует Украину (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)
В ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину беспилотниками. В Харькове зафиксированы попадания в нескольких местах; в частности, пострадало учебное заведение.
05:00 Терехов сообщил, что беспилотник попал в Салтовский район. Позже он уточнил, что удар пришелся по учебному заведению.
«По уточненной информации Ситуационного центра, враг нанес удар по учебному заведению», — сообщил Терехов.
03:25 Россия нанесла удар по Холодногорскому району Харькова, сообщил мэр Терехов. На месте удара возник пожар.
Воздушные силы сообщают о движении реактивного беспилотника из Брянской области в направлении севера Черниговщины, а также об угрозе применения баллистического вооружения для Киева.