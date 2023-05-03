«Флаг не шевельнулся». Юрий Игнат усомнился в атаке беспилотников на Кремль 3 мая, 17:31 Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал предполагаемую «атаку» беспилотников на Кремль.

В комментарии проекту Радио Свобода Донбасс. Реалии Игнат отметил, что флаг на видео со взрывом фактически не шевельнулся, а никаких последствий «атаки» не видно.



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«На первый взгляд сказать, что это было… наверное, НЛО… Если Россия таким образом пытается показать некую „эскалацию“ со стороны Украины, то Россия так делает всегда… Над самым центром столицы, над зданием, где у них сидит диктатор, происходят такие странные вещи — это для меня это выглядит как минимум странно», — высказал он свое мнение.

Игнат также предположил, что после «атаки» можно ожидать провокаций со стороны страны-агрессора.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, при этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.