Россия массированно атакует Украину реактивными дронами и баллистикой, в Киеве гремят взрывы

В ночь на 12 ноября Воздушные силы сообщают о движении российских беспилотников и угрозе применения баллистического вооружения.

01:28 В Киеве снова слышны звуки взрывов

01:25 Баллистические ракеты через Черниговскую область, на Чернигов, сообщают Воздушные силы.

01:03 Воздушные силы сообщают о движении баллистических ракет на Киев, прогремели взрывы.

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В частности, Воздушные силы сообщают:

Волынь: Реактивный БПЛА движется в направлении Ковеля с севера.

Днепропетровщина: Группа реактивных БПЛА направляется к Павлограду с востока.

Одесская область: Реактивные БПЛА из акватории Черного моря движутся в направлении Черноморского.

Фото: /alerts.in.ua

Также Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Воронежа. Впоследствии сообщили о баллистической ракете, пролетевшей через Сумскую область.