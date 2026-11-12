Россия массированно атакует Украину реактивными дронами и баллистикой, в Киеве гремят взрывы

12 ноября, 01:02
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Россия атакует Украину БПЛА и баллистикой (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Россия атакует Украину БПЛА и баллистикой (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 12 ноября Воздушные силы сообщают о движении российских беспилотников и угрозе применения баллистического вооружения.

01:28 В Киеве снова слышны звуки взрывов

01:25 Баллистические ракеты через Черниговскую область, на Чернигов, сообщают Воздушные силы.

01:03 Воздушные силы сообщают о движении баллистических ракет на Киев, прогремели взрывы.

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В частности, Воздушные силы сообщают:

  • Волынь: Реактивный БПЛА движется в направлении Ковеля с севера.
  • Днепропетровщина: Группа реактивных БПЛА направляется к Павлограду с востока.
  • Одесская область: Реактивные БПЛА из акватории Черного моря движутся в направлении Черноморского.
/alerts.in.ua
Фото: /alerts.in.ua

Также Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Воронежа. Впоследствии сообщили о баллистической ракете, пролетевшей через Сумскую область.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Баллистические ракеты Война России против Украины Воздушная тревога реактивный дрон

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