Россия массированно атакует Украину реактивными дронами и баллистикой, в Киеве гремят взрывы
Россия атакует Украину БПЛА и баллистикой (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на 12 ноября Воздушные силы сообщают о движении российских беспилотников и угрозе применения баллистического вооружения.
01:28 В Киеве снова слышны звуки взрывов
01:25 Баллистические ракеты через Черниговскую область, на Чернигов, сообщают Воздушные силы.
01:03 Воздушные силы сообщают о движении баллистических ракет на Киев, прогремели взрывы.
В частности, Воздушные силы сообщают:
- Волынь: Реактивный БПЛА движется в направлении Ковеля с севера.
- Днепропетровщина: Группа реактивных БПЛА направляется к Павлограду с востока.
- Одесская область: Реактивные БПЛА из акватории Черного моря движутся в направлении Черноморского.
Также Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Воронежа. Впоследствии сообщили о баллистической ракете, пролетевшей через Сумскую область.