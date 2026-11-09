В Хмельницком после атаки российского беспилотника загорелись частные дома

На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 9 ноября российский беспилотник атаковал Хмельницкий. В результате удара повреждена жилая застройка и возник пожар в частных домах.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в ночь на 9 ноября.

На месте работают спасатели и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

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На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало.