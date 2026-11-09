В Хмельницком после атаки российского беспилотника загорелись частные дома

9 ноября, 02:31
Google Читайте NV в Google
На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 9 ноября российский беспилотник атаковал Хмельницкий. В результате удара повреждена жилая застройка и возник пожар в частных домах.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в ночь на 9 ноября.

На месте работают спасатели и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Реклама

На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Хмельницкий БПЛА Хмельницкая область Война России против Украины

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies