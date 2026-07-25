Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Radio NV — об ударе по выставке оружия под Киевом и особенностях российских атак с применением баллистики.

— В объект попали две ракеты. В каких случаях две или более российских ракет прилетают в одно и то же место?

— В одно и то же место может попасть множество ракет, если они туда нацелены и если их не сбили. Такие случаи бывали, когда противник атакует, скажем, какой-то стратегический объект, предприятие или объекты нашей энергетики. Вы помните, сколько ракет прилетало в ту же Трипольскую ТЭС. Там, правда, использовались крылатые ракеты. Но противник стремится достичь своей цели и рассчитывает количество ракет, необходимое для поражения того или иного объекта. [24 июля] мы видели, что по этой выставке — как ее сейчас называют — было выпущено три баллистические ракеты. Это не полигон. Многие заговорили о полигоне, сразу возникли ассоциации с военнослужащими и так далее. Но это не так.

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Трагический случай — действительно, погибли люди. Людей очень жаль, на самом деле. В дальнейшем мы должны исключить подобные случаи, поскольку баллистические ракеты летят чрезвычайно быстро. Речь идет о считанных минутах, если говорить о северных территориях — Курской, Брянской областях и так далее. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать угрозами.

Что касается планирования мероприятий — всё должно быть прописано. Когда-то говорили, что уставы пишутся кровью. В наших условиях, в условиях горячей войны, не может быть и речи о пренебрежении безопасностью.

— Вы уже говорили, что атаки на север страны, в частности на Киев и область, осуществляются с приграничных территорий. Нынешние атаки тоже были совершены из Курской или Брянской областей?

— Да, конечно, с приграничных территорий России. У баллистических ракет — например, «Искандер-М» — дальность небольшая, порядка 600 километров. А если говорить о С-400, то там речь идет о нескольких сотнях километров — то есть более 200. Поэтому им и нужны такие зенитные комплексы, как С-400: они способны поражать наземные цели на большем расстоянии, чем С-300. Но всё равно их приходится подводить близко к украинской территории и, соответственно, подвергать риску.

Что касается того, летит ли ракета, сколько времени она в полете и так далее. Мы понимаем: если ракета на огромной скорости (допустим, при заходе на цель баллистическая ракета движется со скоростью 3600 и более километров в час) снижается к цели — а перехватить ее может ракета ЗРК Patriot, — то с момента объявления тревоги до боевой работы или попадания могут пройти десятки секунд или даже несколько минут.

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От чего это зависит? От того, насколько быстро мы, Воздушные силы, получаем информацию из собственных источников или от наших партнеров. В основном мы здесь зависим от партнеров. Если партнеры предоставляют нам эту информацию (а они тоже зависят от многих факторов при ее передаче), всё делается максимально быстро. Но иногда, как вы видите, сигнал тревоги звучит одновременно со взрывами.

К сожалению, такие моменты бывают. Ведь враг стремится сделать всё, чтобы мы не знали, когда это произойдет. Когда со спутника фиксируют вражеские ракеты или видят, что противник разворачивает [комплексы] и готовится привести их в боевую готовность (или уже приводит), немедленно оповещаются Воздушные силы — там алгоритм действий очень быстрый; информацию получает ГСЧС, и в зоне, куда может долететь баллистика, срабатывают рубильники.

— За последние несколько недель по столице интенсивно бьют именно ракетами. От чего зависит такая частота вражеских атак? Интенсивность такова, что удары наносятся через день, через два дня и так далее.

— Мы видим, что по Киеву постоянно наносятся удары дронами. [За 24 июля обнародовали] информацию: более 90 дронов за день, с семи утра до 16:30; причем более трети из них — реактивные, и многие идут с северного направления.

Баллистические ракеты применялись активно и в большом количестве, в частности по Киеву — 2-го [июля], 6-го, 19-го и 24-го числа. То есть сейчас такой период, когда противник наносит удары. Они хотят достичь какой-то цели.

Какова их цель? Понятно, что стратегическая — это победа, победить Украину. Разумеется, наши Силы обороны тоже наносят ответные удары — и весьма мощные. Вы видите: объекты на территории России горят, враг бесится и совершает теракты, чтобы оказать давление прежде всего на гражданское население, на киевлян.