В Запорожской области РФ пятью ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, в Ивано-Франковской тоже есть попадания 9 марта, 11:41 Поврежденный в результате российских атак дом в Степногорске Запорожской области, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 9 марта российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Запорожской и Ивано-Франковской областях.

В Запорожских ОВА сообщили, что по одному из объектов критической инфраструктуры выпустили пять российских ракет (вероятно, С-300). Пострадавших нет, на месте работают службы.

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Также о попадании по энергетическому объекту области сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. По предварительным данным, жертв в результате атаки нет.

Россия нанесла ночью массированный ракетный удар по Украине, совершив 81 пуск ракет, в том числе шести Кинжалов. Силы ПВО уничтожили 34, а также четыре из восьми запущенных дронов-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов, в том числе в Киеве. В Святошинском районе загорелись авто во дворе жилого дома, трое пострадавших.

Кроме этого, атаковали, в частности, Одессу, Житомир, Харьков. Во Львовской области ракета попала в жилую зону — пять человек погибли.