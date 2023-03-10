В Запорожье после обстрелов остаются проблемы со светом 10 марта, 00:30 В Запорожье уже заживалось около трети обесточенных абонентов (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Сегодня, 9 марта, после российских ракетных атак в Запорожье зафиксированы проблемы с электроэнергией. Электрики уже приступили к восстановительным работам.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожьеоблэнерго.



«В результате очередной ракетной атаки оккупантов на Запорожье было нарушено энергопитание части потребителей в областном центре», — говорится в заявлении.

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По данным представителей компании, сейчас энергетики работают над возобновлением энергоснабжения. Они также сообщили, что в Запорожье уже заживалось около трети обесточенных абонентов.

В ночь на 9 марта Россия нанесла новый массированный удар по Украине, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Страна-террорист использовала восемь дронов Shahed и 81 ракету разных типов (включая баллистические Кинжалы и зенитные С-300). Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет (типов Х-101/Х-555, Калибр) и четыре из восьми БпЛА Shahed-136/131.

Запорожская АЭС была обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время захвата россиянами. Вскоре специалисты Укрэнерго восстановили энергоснабжение станции.

В Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, погибли пять человек. В Херсоне в результате российского обстрела погибли четыре человека.