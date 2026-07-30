В Киевской области в результате ночного массированного удара РФ пострадали пять человек, среди них — ребенок

30 июля, 07:11
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В селе Скибин разрушен двухэтажный частный дом, 30 июля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

В селе Скибин разрушен двухэтажный частный дом, 30 июля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

В ночь на четверг, 30 июля, войска страны-агрессора России нанесли массированный удар по Киевской области, пострадали пять человек, сообщает глава Киевской ОВА Руслан Олийнык.

В результате атаки частично разрушен двухэтажный частный дом в Броварском районе. Среди пяти пострадавших — несовершеннолетний и две женщины.

Управление ГСЧС в Киевской области
Фото: Управление ГСЧС в Киевской области

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что последствия атаки РФ зафиксированы в селе Скибин. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли из-под завалов троих раненых и передали их медикам.

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Управление ГСЧС в Киевской области
Фото: Управление ГСЧС в Киевской области

В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем.

Во Львове повреждены многоэтажные дома. По данным местных властей, 15 человек ранены, продолжается спасательная операция.

В Кривом Роге погибли двое детей и четверо взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Также сообщалось о взрывах в Полтаве, Виннице, Сумах, Днепре и других городах.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Киевская область Война России против Украины Ракетный удар атака шахедов

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