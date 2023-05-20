Одиннадцатая атака в мае. От падения обломков в Киеве возник пожар на крыше многоэтажки

20 мая, 01:15
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Киев (Фото:Big 7 Travel)

Киев (Фото:Big 7 Travel)

В ночь на 20 мая в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. В столице из-за падения обломков возник пожар на крыше многоэтажки.

01:33 По предварительной информации КГВА, в результате падения обломков загорелся пожар на крыше десятиэтажки в Дарницком районе Киева.

01:32 В КОВА призвали жителей не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

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«Жители Киевщины! Опасность враждебных БПЛА в области сохраняется. Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги — находитесь в укрытиях к отбою!», — сообщили в КОВА.

01:25 Жители сообщают о многочисленных взрывах в Киеве.

01:18 В Киеве работает ПВО, сообщает КМВА.

01:14 В Киеве слышны взрывы, пишет Суспільне.

00:51 «Воздушная тревога продолжается! Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя!», — сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

00:49 В КОВА сообщили о работе ПВО в Киевской области.

alerts.in.ua/en
Фото: alerts.in.ua/en

В ночь на 19 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Враг снова атаковал столицу: для Киева это уже десятая атака за май. Взрывы ночью также слышали в западных областях Украины, в частности Львовской и Ровенской.


Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Киев Война в Украине Тревога

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