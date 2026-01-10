Россия ударила по Лозовой 14 шахедами, есть раненый

В первой половине дня 10 января российские военные нанесли 14 ударов шахедами по Лозовой Харьковской области , целью была критическая инфраструктура города.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

«10 января в период ориентировочно с 10:20 до 12:40 город Лозовая находился под массированной вражеской атакой с применением беспилотников, предварительно, типа Герань-2 и Герань-3. Зафиксировано около 14 попаданий», — говорится в заявлении.

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Также отмечается, что, кроме критической инфраструктуры, были повреждены жилые дома, а 38-летний мужчина получил ранения.

По факту совершения этого военного преступления начато досудебное расследование.

11 ноября сообщалось, что в результате российской атаки была повреждена критическая инфраструктура в районе Лозовой, в городе применили аварийные отключения света.