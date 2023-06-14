Посол Украины рассказала, от чего зависит возможность получить от США ракеты ATACMS 14 июня, 09:56 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что изменение риторики Вашингтона относительно некоторой военной помощи Киеву зависит от большого набора факторов. Это касается и дальнобойных ракет ATACMS.



Об этом она сказала в интервью порталу The Page.

По словам Маркаровой, медийная ситуация и публичные дискуссии по ATACMS с начала полномасштабного вторжения России «всегда очень отличались от реальных обсуждений». Посол говорит, что во время рассмотрения всех вариантов с партнерами «что-то удается легче и быстрее, что-то, как кажется украинцам, всегда поздно».

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«Но нет каких-то непреодолимых красных линий, и есть много возможностей, о которых мы сначала слышали „нет“, а потом слышали „да“. Это не всегда потому, что была четкая позиция „нет“ и она изменилась на четкую позицию „да“ — это потому, что для получения каждой способности существует большой набор факторов. И политическая готовность предоставлять помощь — важный, но далеко не единственный фактор», — рассказала дипломат.



Также она перечислила следующее:

вопрос наличия;

вопрос тренировки/обучения и того, как быстро какими-то вещами Украина может овладеть;

вопрос интеграции этой способности с тем, что есть на поле боя;

вопрос наличия вооружения в достаточном количестве, ведь его согласование требует затем развертывания на основе этого постоянной системы предоставления;

нахождение такой способности не только у США, а также у других партнеров;

производственный комплекс, который должен это поддерживать;

«сверхважный элемент» — логистика.

«Поэтому, подытоживая, мы работаем над всеми возможностями, и когда слышим очередное „нет“, „нельзя“, „нет“ — для нас это дополнительная задача найти, что именно надо сделать для того, чтобы это „нет“ превратилось в „возможно“, „возможно“ стало „да“, а „да“ мы как можно быстрее увидели на поле боя», — добавила Маркарова.

30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине американских ATACMS «все еще актуален». В Конгресс внесли резолюцию с призывом к Байдену передать ВСУ ракеты.

Ранее в Пентагоне заявили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам. В то же время американские конгрессмены продолжают призывать Байдена передать Киеву оружие большей дальности.

