Кулеба и Блинкен обсудили передачу Украине ракет большой дальности ATACMS 7 августа, 20:43 Ракеты ATACMS (Фото:andriy_ht/Twitter)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 7 августа, провел телефонный разговор со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. Переговоры касались ракет большой дальности ATACMS.

«Госсекретарь Блинкен и я обсудил дальнейшие шаги по расширению глобальной поддержки Формулы мира и решения по расширению экспорта зерна. Я поблагодарил США за всю предоставленную помощь и подчеркнул необходимость усиления возможностей Украины на дальнем расстоянии за счет предоставления ATACMS», — пишет он в Twitter.

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Также CNN cо ссылкой на пресс-секретаря Блинкена пишет, что госсекретарь обсудил с украинским министром «развитие контрнаступательных усилий Украины, недавние разговоры о справедливом и прочном мире в Украине, состоявшиеся в Джидде, Саудовская Аравия, и долгосрочные договоренности о безопасности между двумя странами».

«Госсекретарь подтвердил непоколебимую и постоянную поддержку Соединенными Штатами обороны Украины от российской агрессии и подтвердил постоянную поддержку сильных украинских вооруженных сил и подотчетных оборонных институтов», — говорится в сообщении.

12 июля президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривает предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. В Белом доме заявили, что он обсуждает такую возможность с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По данным WP, Вашингтон не передает ВСУ ATACMS из-за небольших собственных запасов.



Ранее в Минобороны США говорили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам. В то же время, американские конгрессмены продолжают призывать Байдена передать Киеву оружие большей дальности, а комитет Палаты представителей поддержал соответствующую резолюцию.

