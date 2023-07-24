ATACMS помогли бы Украине уничтожать береговые комплексы и корабли в портах россиян — ВСУ

24 июля, 11:22
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Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

С помощью дальнобойных ракетных систем ATACMS Украина могла бы уничтожать российские береговые ракетные комплексы и корабли в портах.

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона в понедельник, 24 июля.

По его словам, комплекс ATACMS способен уничтожать прежде всего наземные цели. Игнат говорит, что сейчас для Сил обороны «достижима любая точка в Крыму», но для этого нужны средства.

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«То есть, кроме того, чтобы его иметь, надо иметь данные разведки, надо понимать, где находятся те [российские] системы, чтобы уничтожать их эффективно», — добавил спикер ВС.

12 июля президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривает предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. В Белом до сих пор заявили, что он обсуждает такую возможность с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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По данным WP, Вашингтон не передает ВСУ ATACMS из-за небольших собственных запасов.

Ранее в Минобороны США говорили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам. В то же время американские конгрессмены продолжают призывать Байдена передать Киеву оружие большей дальности, а комитет Палаты представителей США поддержал соответствующую резолюцию.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ATACMS ракеты

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