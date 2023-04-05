Если не ATACMS, то что. Почему американцы придерживают свои баллистические ракеты и какую альтернативу могут предложить Украине британцы 5 апреля, 09:15 Эксклюзив NV Британская крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow сделана по технологии Стелс (Фото:MBDA)

Сколько ракет ATACMS действительно есть у США, какие аналоги существуют в Великобритании, чем они лучше и как скоро могут добраться до Украины — интервью с главным редактором Defense Express Олегом Катковым

В обозримом будущем об американских баллистических ракетах малой дальности ATACMS Украине не стоит и мечтать — на это прессе более чем прозрачно намекнул генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США. По его словам, у самих Штатов этих боеприпасов относительно немного и эффективность их довольно переоценена, а потому Украине стоит обратить внимание на другие альтернативы, например, британского военпрома.

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О том, чем можно реально заменить ракеты ATACMS и что от этой рокировки может выиграть Украина, в интервью NV объяснил главный редактор Defense Express Олег Катков.

— Действительно ли у США мало ATACMS и есть ли надежда для Украины их получить?