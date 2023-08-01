В Грузии отпустили украинку, задержанную во время протестов в Батуми 1 августа, 22:26 Марина Чобанян (Фото:Радио Свобода)

Украинка Марина Чобанян во вторник, 1 августа, вышла из следственного изолятора в Грузии. Ранее грузинские правоохранители задержали девушку во время протестов против прибытия российского круизного лайнера Astoria Grande в Батуми.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на представителя украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Также мать Чобанян рассказала Радио Свобода, что девушку отпустили из-под стражи. В то же время, по ее словам, грузинские стражи порядка не вернули женщине украинский флаг.

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Чобанян инкриминируют нарушение статей 166 и 173 кодекса об административных правонарушениях Грузии — о мелком хулиганстве и о неповиновении полиции. 37-летняя украинка находилась в изоляторе временного содержания в Озургети. По данным грузинских СМИ, суд над украинкой должен состояться 7 августа.

Ранее стало известно, что в Грузии освободили гражданина Украины Дмитрия Закревского, также задержанного во время протестов.

Лайнер Astoria Grande с сотнями россиян прибыл из Сочи в Грузию утром 27 июля.

Известно, что некоторые пассажиры публично заявляли, что «РФ освободила Абхазию от грузин», и признались, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского закона.

Тогда грузины вышли на протесты, развернули плакаты и скандировали лозунги. В конце концов корабль покинул порт раньше графика.

Второй раз лайнер зашел в порт Батуми 31 июля, люди снова вышли на протесты.