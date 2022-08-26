Появилось видео с моментом подрыва авто местного коллаборанта в Старобельске 26 августа, 20:21 Последствия подрыва машины коллаборанта в Старобельске (Фото:скриншот видео / Северодонецк | ЛХС 1934 / Telegram)

В Сети появилось видео момента подрыва машины коллаборанта в захваченном Старобельске Луганской области.

12 августа глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Старобельске взорвали автомобиль с местным коллаборантом и «начальником МРЭО», он попал в больницу.

Видео дня

Тогда журналист Алексей Артюх сообщил, что в машине, вероятно, находился Аскяр Лайшев, который до начала полномасштабного вторжения России был начальником Марковской госналоговой инспекции в Луганской области. Появлялась информация, что Лайшев скончался.



Видео, на котором зафиксирован момент взрыва, опубликовал Telegram-канал Северодонецк | ЛХС 1934.



Ранее Сергей Гайдай говорил, что в Луганской области работают партизаны, которые уничтожают объекты инфраструктуры, чем помогают замедлить продвижение оккупационной армии РФ. По его словам, благодаря помощи украинского сопротивления ВСУ точно уничтожают российские склады и базы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.