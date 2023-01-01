Из плена РФ освободили парамедика с Азовстали Асана Исенаджиева 1 января, 16:26 Асан Исенаджиев (Фото:dr.livese/Instargram)

Из российского плена домой вернулся крымский татарин парамедик c Азовстали Асан Исенаджиев. Он один из 140 освобожденных в субботу, 31 декабря, украинцев.

Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева.

«Отважный украинский воин, представитель коренного крымскотатарского народа парамедик из Азовстали Асан Исенаджиев вернулся домой из вражеского плена! С первого дня полномасштабного вторжения он спасал жизнь наших граждан — военных и гражданских. Асан вернулся в родную страну, а вскоре обязательно вернется домой — в свободный украинский Крым!» — написала она в Facebook.

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Фото: Тамила Ташева/Facebook

В апреле парамедик опубликовал фото из Мариуполя с окровавленными руками, сложенными в форме сердца: «Передайте моей маме слова — я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда», — написал Асан.

Также защитник Азовстали записывал обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, попросив его помочь с процедурой вывода всех людей, в том числе и военных, с территории завода в Мариуполе, оборону которого украинские бойцы держали 86 дней.

31 декабря из российского плена вернули еще 140 украинцев: среди них — защитники Мариуполя и острова Змеиный. По состоянию на 30 декабря в плену РФ находятся около 3,4 тысячи украинских военных, еще 15 тысяч человек пропали без вести. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабного вторжения из российского плена освободили 1596 военных и гражданских.

