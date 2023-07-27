Силы обороны ликвидировали командира российского батальона Призрак Богаченко

27 июля, 20:23
Поделиться:
Артур Богаченко (Фото:Telegram/Анатолій Штефан «Штірліц»)

Артур Богаченко (Фото:Telegram/Анатолій Штефан «Штірліц»)

Силы обороны Украины ликвидировали командира батальона российских боевиков Призрак Артура Богаченко.

Об этом ранее сообщали российские источники, а также писал полковник ВСУ Анатолий Штефан в Telegram.

Штефан опубликовал фото террориста Богаченко с подписью «успешно демобилизованный».

Видео дня

Батальон Призрак — это незаконное вооруженное формирование, которое было создано «полевым командиром» Алексей Мозговым в Луганске после начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

Читайте также:

Сбитый вертолет россиян Ка-52 (Аллигатор) (Фото:38 отдельная бригада морской пехоты/Facebook) Удар морпехов. В уничтоженном вертолете Ка-52 был ликвидирован российский полковник авиации

Боевики Призрака контролировали район Антрацита в Луганской области и участвовали в боях за Дебальцево Донецкой области зимой 2015 года.

Богаченко стал третьим умершим командиром Призрака, отмечает аналитик Игаль Левин. В 2015 году был убит первый главарь этой террористической группы Мозговой. В 2020 году умер еще один командир боевиков Алексей Марков. Пропагандистские росСМИ тогда заявляли, что он погиб, якобы, в ДТП.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призрак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X