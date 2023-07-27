Силы обороны ликвидировали командира российского батальона Призрак Богаченко 27 июля, 20:23 Артур Богаченко (Фото:Telegram/Анатолій Штефан «Штірліц»)

Силы обороны Украины ликвидировали командира батальона российских боевиков Призрак Артура Богаченко.

Об этом ранее сообщали российские источники, а также писал полковник ВСУ Анатолий Штефан в Telegram.

Штефан опубликовал фото террориста Богаченко с подписью «успешно демобилизованный».

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Батальон Призрак — это незаконное вооруженное формирование, которое было создано «полевым командиром» Алексей Мозговым в Луганске после начала российской агрессии против Украины в 2014 году.



Боевики Призрака контролировали район Антрацита в Луганской области и участвовали в боях за Дебальцево Донецкой области зимой 2015 года.



Богаченко стал третьим умершим командиром Призрака, отмечает аналитик Игаль Левин. В 2015 году был убит первый главарь этой террористической группы Мозговой. В 2020 году умер еще один командир боевиков Алексей Марков. Пропагандистские росСМИ тогда заявляли, что он погиб, якобы, в ДТП.