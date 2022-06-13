Автобус с российскими артистами, которые выступали в Херсоне на день России, попал в ДТП
Автобус с артистами съехал в кювет (Фото:24 Крым)
Автобус с российскими артистами, которые выступали в оккупированном Херсоне на день России, попал в ДТП на обратном пути из города.
Об этом сообщает херсонское издание МОСТ.
Ночью на плохо освещенной трассе автобус чуть было не столкнулся с фурой. По словам пассажиров, если бы они не съехали в кювет, все могло бы закончиться гораздо серьезнее.
В автобусе находилась группа Земляне, Елена Север, группа СПБ, Владимир Мир и другие.
Сами жители Херсона проигнорировали «праздничные» мероприятия российских оккупантов.
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