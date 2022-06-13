Автобус с российскими артистами, которые выступали в Херсоне на день России, попал в ДТП

13 июня, 15:00
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Автобус с артистами съехал в кювет (Фото:24 Крым)

Автобус с артистами съехал в кювет (Фото:24 Крым)

Автобус с российскими артистами, которые выступали в оккупированном Херсоне на день России, попал в ДТП на обратном пути из города.

Об этом сообщает херсонское издание МОСТ.

Ночью на плохо освещенной трассе автобус чуть было не столкнулся с фурой. По словам пассажиров, если бы они не съехали в кювет, все могло бы закончиться гораздо серьезнее.

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В автобусе находилась группа Земляне, Елена Север, группа СПБ, Владимир Мир и другие.

Сами жители Херсона проигнорировали «праздничные» мероприятия российских оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия ДТП Херсон Война России против Украины

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