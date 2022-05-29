«Пропагандисты захлебываются от ярости». Американские системы HIMARS могут сделать цели в Крыму достижимыми — военный эксперт 29 мая, 12:52 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS (Фото:www.lockheedmartin.com)

Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, которые США могут поставить в Украину, работают в двух форматах, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

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«Первый – это система залпового огня, которая может вести огонь на расстоянии 25-30 км. И для нас это очень важно, потому что столь небольшие мобильные средства поражения будут позволять нам очень серьезно влиять на противника», — отметил Грабский.

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Однако, добавил эксперт, система HIMARS также может поражать цели, которые расположены гораздо дальше:

«Один из модулей способен направлять ракету на расстояние до 300 км. Это вызвало истерическую реакцию в Кремле и даже кремлевские пропагандисты захлебывались от ярости, когда рассказывали о том, что такое оружие скоро поступит».

По словам Грабского, системы значительно усилят возможности Украины наносить удары по глубине российской обороны или боевым порядкам противника:

«300 км и для нас будут доступны цели в Крыму, из которых осуществляется обеспечение ракетных обстрелов нашей территории. Ситуация будет меняться уже коренным образом, ведь мы сможем <...> уничтожать на далеком подходе и зоны обеспечения, и конвои, и склады, и пункты управления».

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отправить в Украину реактивные системы залпового огня большой дальности и объявит об этом на следующей неделе, со ссылкой на чиновников США сообщают The Wall Street Journal и New York Times.

Снабжение будет происходить по запросу Украины. 21 мая, перед второй международной встречей на базе Рамштайн, президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от онлайн-саммита министров обороны более 40 стран решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня.

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