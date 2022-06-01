Артиллерия ВСУ устроила зрелищную охоту на технику РФ — видео

1 июня, 12:45
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Попав под обстрел, оккупанты попыталась спастись, укрывшись в зарослях (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Попав под обстрел, оккупанты попыталась спастись, укрывшись в зарослях (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские военные устроили настоящую охоту на российскую военную технику, гоняя ее по проселочным дорогам Запорожской области.

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Соответствующее видео опубликовала в среду, 1 июня, на своей странице в Facebook 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ.

Видео дня

На нем видно, что, попав под обстрел, техника противника попыталась спастись, укрывшись в зарослях, однако точное попадание снаряда не оставляет ей никаких шансов.

Через некоторое время на место прибывает еще один транспорт оккупантов, который также попадает под огонь украинской артиллерии.

https://www.facebook.com/45oabr/videos/543681540802571/
https://www.youtube.com/embed/9fHkVVrYwtE
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Украинские военные Артиллерия Российская военная техника Война России против Украины

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